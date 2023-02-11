Bu da İsmailağa'nın çadırkent tarifesi: Çadır başı 15 bin TL

Depremin ardından yardım kampanyası başlatan İsmailağa Cemaati, "Çadırkent kuruyoruz" diyerek bağış toplamaya başladı. Duyuruya göre halı, battaniye ve ısıtıcı dahil bir çadırın bedeli 15 bin TL.

Resmi kayıtlara göre şimdiye kadar 20 bin 318 can kaybına neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından tüm Türkiye'de yardım seferberliği başladı.

AFAD'ın yanı sıra belediyeler, STK'ler, siyasi partiler bölgeye beslenme ve hijyen yardımlarının yanı sıra barınma ihtiyacının karşılanması için de çaba sarf ediyor. 10 kentte konteyner ve çadırkentler kuruluyor.

İsmailağa Cemaati de afet bölgesinde çadır kent kuracağını duyurarak bağış toplamaya başladı. Cemaatin sosyal medya hesaplarından yapılan duyurularda bot, kıyafet, bebek bezi ve fener gibi ihtiyaçların yanı sıra nakdi yardım çağrısı da yapıldı. Hesaplardan yapılan paylaşımlardan birinde ise "Afet bölgesine İsmailağa Çadır Kenti kuruyoruz! Bir çadır bedeli 15 bin TL'dir" ifadeleri dikkat çekti. İlandaki görselde çadırın içeriğinde battaniye, halı ve elektrikli ısıtıcının yer aldığı belirtildi.