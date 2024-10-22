Bu Öcalan iddiası olay olur: ''Yarın büyük gün''

MHP lideri Bahçeli'nin bebek katili, terörist başı Öcalan için yaptığı çağrının ardından, Öcalan'dan yarın bir açıklama gelebileceği iddia edildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin partisinin grup toplantısında eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan için yaptığı ve büyük tepki çeken çağrı sonrasında yarın önemli bir gelişme yaşanacağı iddia edildi.

Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda Öcalan için çağrı yaparak “Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini açıklasın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenleme yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil ne Edirne, adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız." demişti.

Gazeteci İrfan Aktan, Artı TV'deki Dipnot programında dikkati çeken bir iddiada bulunarak yarın Öcalan cephesinden bir mesaj gelebileceğini açıkladı.

"Bugün öğrendiğim bir bilgiye göre yarın bugünküne benzer bir gelişme yaşanacak" diyen Aktan, "İçeriğini ben de bilmiyorum fakat görüştüğüm Kürt siyasetinden önemli biri yarın önemli gelişmenin daha olacağını ima eden bir şey söyledi bana" ifadelerini kullandı.

"Yarın belli ki bugün Devlet Bahçeli'nin yaptığı tarihi çıkış yarın bir şekilde yankısını bulacak" diyen Aktan, şunları söyledi:

"Ne olabilir? Birincisi hükümet kanadından bir açıklama gelebilir. İkinci ihtimal Kandil'den bir açıklama gelebilir. Zira onlar da bugüne kadar bütünlüklü bir değerlendirme yapmadılar. Ve bana göre daha muhtemel bir olasılıksa, Öcalan'dan bir açıklama gelebilir."