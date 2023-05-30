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Bu sefer de Kayseri sallandı! Korkutan deprem

Bu sefer de Kayseri sallandı! Korkutan deprem
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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde saat 12.05'te 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 55 binden fazla canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor. 

AFAD'ın geçtiği bilgilere göre, Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Söz konusu deprem saat 12.05'te meydana gelirken; yerin 10.55 kilometre derinlikte yaşandı.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

Etiketler kayseri deprem deprem oldu kayseri'de deprem kandilli afad
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