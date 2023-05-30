Bu sefer de Kayseri sallandı! Korkutan deprem
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde saat 12.05'te 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 55 binden fazla canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor.
AFAD'ın geçtiği bilgilere göre, Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Söz konusu deprem saat 12.05'te meydana gelirken; yerin 10.55 kilometre derinlikte yaşandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 30, 2023
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Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Yahyalı (Kayseri)
Tarih:2023-05-30
Saat:12:05:15 TSİ
Enlem:37.694 N
Boylam:35.356 E
Derinlik:10.55 km
Detay:https://t.co/0NQvZvSBUi@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD'DAN SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.
AFAD son depremler listesi için tıklayınız...
KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...
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