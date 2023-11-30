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Bu SMS bugün milyonlarca kişiye gitti: Sakın tıklamayın!

Bu SMS bugün milyonlarca kişiye gitti: Sakın tıklamayın!
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Vatandaşları ağlarına düşürmek isteyen dolandırıcılar bugün milyonlarca cep telefonu kullanıcısına aynı SMS'i gönderdi. İşte size de ya gelmiş ya da henüz gelmemiş olan ancak kesinlikle "tıklamamanız" gereken o dolandırıcılık SMS'i.

Sosyal medyada, son zamanlarda "Adabeyan Kargo" adı altında gönderilen sahte kargo takip bilgileri içeren mesajlar gündeme geldi.

Kullanıcılar, bu mesajların kurumsal bir firma izlenimi vererek sahte kargo takip bilgileri içerdiğini iddia ediyorlar.

Mesajlarda, kargonun yola çıktığı ve takip numarasının bulunduğu belirtiliyor. Bu tarz mesajlar, dolandırıcılar tarafından kullanılarak kişisel bilgilerin ele geçirilmesi veya zararlı yazılımların bulaştırılması amacıyla gönderildiği düşünülüyor.

Kargo gönderimi adı altında gönderdikleri mesajda takip numarası kullanan şahıslar, herkese aynı takip numarasını gönderdi. 

  Sosyal medya üzerinden başlarına geleni anlatan kullanıcılar sipariş vermedikleri bir kargonun mesajını almaları üzerine bilinçsizce linki açtıklarını belirterek, şikayette bulunacakları söylediler.

İşte dolandırıcıların gönderdiği o SMS:

Vatandaşları ağlarına düşürmek isteyen dolandırıcılar bugün milyonlarca cep telefonu kullanıcısına aynı SMS'i gönderdi. İşte size de ya gelmiş ya da henüz gelmemiş olan ancak kesinlikle

Etiketler sms kargo kargo takip numarası kargo takip numarası dolandırıcılığı
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