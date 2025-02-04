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Bu ürünler tehlike saçıyor: Bakanlık satışını yasakladı

Bu ürünler tehlike saçıyor: Bakanlık satışını yasakladı
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Ticaret Bakanlığı'nın denetimleri sonucu güvensiz olduğu belirlenen iki ürünün piyasa arzı yasaklandı ve toplatılmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı ekiplerinin denetimleri sonrası güvensiz olduğu belirlenen ürünler kamuoyu ile paylaşılıyor. Tüketiciler açısından risk oluşturulan ürünler Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden ilan ediliyor. Son denetimlerde çocuk sağlığını tehdit eden bir giyim ürünü ve bir oyuncağın belirlenen güvenlik standartlarını karşılamadığı tespit edildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, güvensiz olarak tespit edilen ürünlerin özellikle çocuk sağlığı açısından risk taşıdığı vurgulandı. Kimyasal maddeler, boğulma riski ve kanserojen madde içerme ihtimali gibi faktörler nedeniyle bu ürünlerin kullanımının tehlikeli olabileceği belirtildi.

Çocuk giyim kategorisinde Le Mabelle markasına ait ''Pul Payetli Kız Çocuk Elbisesi'' ve ''Ok Atan Tabanca'' ürünlerinin piyasaya arzı yasaklandı ve toplatılmasına karar verildi. 

Ticaret Bakanlığı'nın denetimleri sonucu güvensiz olduğu belirlenen iki ürünün piyasa arzı yasaklandı ve toplatılmasına karar verildi.

 

Etiketler güvensiz ürün ticaret bakanlığı ok atan tabanca elbise
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