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  3. 27 Şubat 2020 09:57

Bülent Arınç'tan Melih Gökçek çıkışı !

TV5'in Ankara Bürosu programına katılan Bülent Arınç, yıllar önce başlattığı "parsel" polemiği hakkında yıllar sonra ilk kez konuştu.

Bülent Arınç'tan Melih Gökçek çıkışı !
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TV5'in Ankara Bürosu programına konuk olan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, 2015 yılında dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile yaşadığı "parsel parsel" polemiği ile ilgili yıllar sonra ilk kez konuştu

TV5'te Ankara Bürosu programına konuk olan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, 2015 yılında dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile yaşadığı "parsel parsel" polemiği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gökçek'e göndermede bulunan Arınç, insanların Ankara'da nelerin olduğunu çok iyi bildiğini belirterek, "Parsel numarası vermeme gerek yok" dedi.

Arınç, Ankara'da yaşananların çok iyi bilindiğini belirterek, "Herkesin bildiğini benim ayrıca söylememe gerek yok. Ankara'da ne yaşandığını, kimin kimlerle ne yaptığını veya ne yapmadığını bilir insanlar." diyerek, "Benim ayrıca parsel numarası vermeme gerek yok." şeklinde konuştu.

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