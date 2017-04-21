Bülent Kayabaş'a veda

Bülent Kayabaş'ın Türk bayrağına sarılı tabutu saat 09.50 sıralarında Muhsin Ertuğrul Sahnesi'ne getirildi. Törene ünlü sanatçının eşi Selma Kepekli Kayabaş, oğlu Ümit Kayabaş ile eski eşi oyuncu Nur Sürer başta olmak üzere sevenleri ve sanatçı dostları katıldı.

Rutkay Aziz, Ali Poyrazoğlu, Süha Uygur, Gazeteci Nedim Şener, Doğa Rutkay, Orhan Aydın gibi isimler de törende yer aldı.

Saygı duruşuyla başlayan törende Bülent Kayabaş'ın sanat yaşamı anlatıldı.

OĞLUNUN AĞLATAN KONUŞMASI: "ONA VEDA EDEMİYORUM"

Oğlu ve eşi törende gözyaşlarına hakim olamadı. Ümit Kayabaş aile adına duygusal bir konuşma yaptı. Konuşmakta zorlanan Kayabaş, "Bülent Kayabaş'ın herkes için farklı bir anlam taşıdığını biliyorum. Onun oğlu olmaktan gurur duydum. 30 yılda babam, bir evlada verilebilecek herşeyi verdi. O gür ve istediği zaman korkutucu olan sesini bana hiç yükseltmedi. Ona veda edemiyorum çünkü beni daha çok gülümseteceğini biliyorum" ifadelerini kullandı.

ALİ POYRAZOĞLU: SEYİRCİ ÜZÜLÜR DİYE HASTALIĞINI SAKLADI

Sanatçı Ali Poyrazoğlu, kalın bağırsak kanseri nedeniyle hayatını kaybeden 38 yıllık arkadaşı Bülent Kayabaş'ın yıllardır kendisine iş gelmediği için çok üzgün olduğunu söyledi. Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen törende CNN TÜRK muhabiri Fulya Öztürk'e konuşan Poyrazoğlu, hastalık sürecinde Bülent Kayabaş'ın yaşadıklarını anlatırken de gözyaşlarını tutamadı.

Bülent Kayabaş'ın çok fedakar, aydın, birbirini bağrına basmış bir Türkiye hayali ile yaşayan bir insan olduğunu söyleyen Ali Poyrazoğlu, "Disiplinli bir sanatçıydı. Hastalandığı zaman ilk bana haber verdi. Doktordan çıkmış, telefon etti, hastanenin önün çağırdı. Gittim, kanser olduğunu söyledi. Disiplinli bir hasta olmasını ve hep beraber meydan okuyacağımızı söyledim. Bizimki palavra tabi. O çok kahraman bir şekilde kanser hastalığına meydan okudu. Bu zor bir şeydir. Meydan okumak gerekir. Seyirci üzülür diyerek hastalığını saklamaya karar verdi. Beş yıldır ağır tedavi görüyordu. Sabah kemoterapi oluyordu, akşam sahneye çıkıyordu. Böyle direndi. Son zamanlarda da ölmeden gömülmesi, insanların görmezden gelmesi zor bir şey. Hiç aranmaması, hatırlanmaması, hiçbir iş teklif edilmemesi, daha ölmeden ölmüş gibi davranılması onu çok üzüyordu. Yaşarken vefasızlık, unutulmuşluk bilincine uğradığını görüyoruz. Bu Bülent'i çok üzerdi, haklıydı da." dedi.

SÜHA UYGUR: "SALONUN DOLU OLMASINI ÇOK İSTERDİM"

Bülent Kayabaş'ın Türk sineması ve tiyatrosu için çok önemli bir isim olduğunu dile getiren Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, "Benim çok değerli bir abimdi. Uzun zamandan beri hastalıkla boğuşuyordu. Çok üzgünüm. Hepimizin kalbinde çok derin sevgi bırakarak göçtü gitti.Sevenlerine, Türk tiyatrosuna ve sinemasına başsağlığı diliyorum" diye konuştu. Salonun önemli kısmının boş olmasına sitem eden Uygur, "Aslında bugün bu salonun dolu olmasını çok isterdim. Ama ne yazık ki sizler geldiniz. Sağolun, var olun" dedi.

TEŞVİKİYE CAMİİ'NDE CENAZE TÖRENİ

Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenen veda töreninin ardından Kayabaş’ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Teşvikiye Camii’ne getirildi. Cenaze törenine usta oyuncunun eşi Selma Kepekli Kayabaş ve oğlu Ümit Kayabaş başta olmak üzere sanat camiasından çok sayıda seveni katıldı. Yakınları usta sanatçının tabutu başında dualar ederken, cenazede duygusal anların yaşandığı görüldü.



Usta sanatçı öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verilmesi bekleniyor.

BÜLENT KAYABAŞ KİMDİR

Bülent Kayabaş, 25 Ağustos 1945 tarihinde Eskişehir'de doğdu.

1961 yılında Eskişehir Belediye Tiyatrosu'nda profesyonel olarak tiyatro oyunculuğuna başlayan Kayabaş, birçok tiyatro oyununda, televizyon dizileri ve sinema filmlerinde de rol aldı. Seslendirme de yapan ünlü sanatçı, Winnie The Pooh'yu 14 yıl seslendirdi.

2000 yılında yapımcılığını ve yönetmenliğini Derviş Zaim'in üstlendiği "Filler ve Çimen" filminde Ali Sürmeli, Sanem Çelik, Haluk Bilginer ve Uğur Polat'la beraber oynayan Kayabaş, 2010 yılında Haldun Dormen'in, Cevat Fehmi Başkut'un 'Buzlar Çözülmeden' adlı romanından müzikal bir tarzda oyunlaştırdığı 'Bir Kış Masalı' adlı oyununda dayer aldı.

Bülent Kayabaş, 1981 yılında Nur Sürer ile evlendi ancak kısa sürede boşandı. 2007 yılında ise 15 yıllık arkadaşı Selma Kepekli ile Turgutreis'te evlenmişti.