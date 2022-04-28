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Burak Akgül: İşletmeciler yeni dönemden umutlu

Burak Akgül: İşletmeciler yeni dönemden umutlu

Pandeminin etkisini yitirmesi ve Ukrayna – Rus savaşında atılan adımlar sonrası işletmeciler yeni döneme umutla giriyor.

Pandeminin etkisinin tamamen ortadan kalkmaya başladığı ve Ukrayna – Rus savaşında çözüm ihtimalinin düşük bir ihtimal de olsa belirmesi üzerine işletmeciler yeni döneme umutlu giriyor. Hem emlak piyasasında hem de turizm alanında bayramdan sonra atılım beklediklerini dile getiren yatırımcı Burak Akgül, pozisyonlarını da bayram sonrasına göre hazırladıklarını ve yatırımcıların yeni döneme umutlu girdiğini dile getirdi. 

Tüm dünyada iki yıldır etkisini ciddi şekilde gösteren pandeminin sona ermesi ve Ukrayna – Rus savaşındaki barışın sağlanması için geliştirilen çabaların yoğunlaşması yeni dönem için yatırımcıların yüzünü güldürdü. Uzun süredir kapalı olan ve zarar eden işletmelerin pandeminin sona ermesi ile birlikte yeni bir döneme girdiklerini belirten Irmak Group Yönetim Kurulu Üyesi Burak Akgül, hem gayrimenkul alanında hem de turizm alanında  Ramazan Bayramından sonra ciddi açılım beklediklerini dile getirdi.  Pandeminin yanı sıra piyasayalara ikinci bir yük getiren Ukrayna – Rus savaşında barış getirecek görüşmelerin çoğalmasını da piyasaların pozitif algıladığını ve özelikle türk turizminde bunun etkisini yoğun olarak göreceğimizi düşünüyorum. Netice itibariyle bayram sonrası uzun zamandır sıkıntıda olan piyasayaların gerçek gücüne kavuşacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Etiketler Burak Akgül işletme yeni dönem
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