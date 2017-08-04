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  3. 04 Ağustos 2017 09:09

Burası 2 bin rakımlı Kırmızı Tepe

Özel harekat polisleri, Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde bulunan 2 bin rakımlı Kırmızı Tepe üs bölgesine, her gün yaklaşık 7 kilometrelik yolu yürüyerek ulaşıyor.

Burası 2 bin rakımlı Kırmızı Tepe
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2 bin rakımlı Kırmızı Tepe'de vatan savunması 2 bin rakımlı Kırmızı Tepe'de vatan savunması

 Hava sıcaklığının zaman zaman 45 dereceyi bulduğu bölgede vatan savunmasını başarıyla sürdüren güvenlik güçleri, teröristlere göz açtırmıyor.

Özel harekat polisleri, Hakkari'nin Irak  sınırındaki Çukurca ilçesinde bulunan 2 bin rakımlı Kırmızı Tepe üs bölgesinde vatan savunmasını başarıyla sürdürüyor.

     Güvenlik güçleri, ilçe merkezinden her gün yaklaşık 7 kilometrelik  yolu yürüyerek Kırmızı Tepe üs bölgesine ulaşıyor.

    Hava sıcaklığının gündüz zaman zaman 45 dereceyi bulduğu bölgede vatan  savunması yapan güvenlik güçleri, PKK'lı teröristlere göz açtırmıyor.

    Bölgede yürüttükleri operasyonlarda teröristlere büyük darbe vuran  özel harekat polisleri, "Önce yüce yaradanın izniyle sonra devletimizin sayesinde  vatan görevimizi kusursuz ve ilelebet yerine getireceğimizden kimsenin şüphesi  olmasın." mesajı verdi.

"Bu mücadeleyi sürdürmeye ant içtik"

    Polisler, sınırda 24 saat nöbet tutarak ve operasyonlar düzenleyerek  teröristlere göz açtırmadıklarını dile getirdi.

    Vatan savunmasını başarıyla yerine getiren polisler, şehit annelerinin  gönüllerini ferah tutmalarını isteyerek, şehit arkadaşlarının emanetlerini  omuzlarında ilelebet taşıyacaklarını ifade etti.

    Özel harekatçılar, her zaman göreve hazır olduklarını, kahraman silah  arkadaşlarıyla bu mücadeleyi sürdürmeye ant içtiklerini aktardı.

    Bu yemini şartlar ne olursa olsun kanlarının son damlasına kadar  sürdüreceklerini belirten güvenlik güçleri, gözünü bayrağa dikmiş tüm hainlere  gereken cevabı vereceklerini vurguladı.

hakkari , kırmızı tepe , özel harekat
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