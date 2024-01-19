Bursa Deniz Otobüslerinin akşam seferleri iptal edildi
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden 4'ü daha kuvvetli lodos nedeniyle yapılamayacak.
BUDO'nun internet sitesindeki duyuruda, saat 16.45 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 17.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 19.15 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
Aynı gerekçeyle BUDO'nun 07.00-15.25 saatlerindeki 10 seferi de iptal edilmişti.
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