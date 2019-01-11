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  3. 11 Ocak 2019 20:20

Bursa'da korkutan deprem ! Sallandı...

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bursa'da korkutan deprem ! Sallandı...
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde saat 19.09'da 3.8 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Kısa süren deprem özellikle Mudanya, Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde hissedildi. Yerin 9 km derinliğinde meydana gelen depremde kısa süreliğine panik yaşandı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 19.09'da yaşanan depremi Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırmaları Enstitüsü önce 4.0 ardından 3.7 olarak duyurdu.

Kandilli depremin merkezüsünü de Mudanya Dede olarak açıklad

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