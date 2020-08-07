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  3. 07 Ağustos 2020 15:42

Bursa'da şoke eden görüntüler! Sosyal mesafesiz eğlence

Bursa'daki sokak düğünü ile asker eğlencesinde, sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmediği, bazı kişilerinde maske takmadığı görüldü.

Bursa'da şoke eden görüntüler! Sosyal mesafesiz eğlence
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Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi’nde dün akşam yapılan sokak düğünü ile Osmangazi'nin Dikkaldırım Mahallesi’ndeki asker eğlencesinde corona virüs tedbirlerine uyulmadı.

Çok sayıda kişi, sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe saydı. Düğün ile eğlenceye katılanların el ele tutuşup, halay çektiği görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.


Görüntüleri izleyenler, tedbirlere uymayanlara tapki gösterdi. Polis ekipleri ise Bursa'da asker uğurlama törenlerinin 8 Temmuz'da yasaklanmasına rağmen eğlence düzenleyen kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.

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