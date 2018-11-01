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  3. 01 Kasım 2018 18:19

Bursalı balıkçılar ilk kez böylesini yakaladı

Bursa'da balıkçılar Mudanya ilçesinde köpek balığı yakaladı.

Bursalı balıkçılar ilk kez böylesini yakaladı
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Bursa’nın Mudanya ilçesinde balıkçıların ağlarına dev köpek balığı takıldı.

Arnavutköy balıkçı barınağından körfeze açılan balıkçıların ağlarına camgöz cinsi 3 metre boyunda ve 60 kilo ağırlığında köpek balığı takıldı.

Dev camgöz balıkçıları endişelendirdi. Mudanya Su ürünleri Kooperatifi Başkanı Haluk Kozan, “Yakalanan balığın bu sularda bulunması bizim için endişe verici.

Daha evvel de bu tür balıklar ağlarımıza takılmıştı, fakat bu büyüklükte olanı ilk defa yakaladık. Çanakkaleboğazından yolunu şaşırarak ya da balık kovalarken körfeze girmiş olabilir. Dilerim bu tür balıklar çoğalmaz. Zaten az miktarda olan balıklarımızı kovalayarak körfezde balığın azalmasına sebebiyet verirler” diyerek endişesini dile getirdi.

İHA

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