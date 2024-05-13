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Cevdet Yılmaz'dan Öğretmenlik Meslek Kanunu açıklaması

Cevdet Yılmaz'dan Öğretmenlik Meslek Kanunu açıklaması
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tüm meslek gruplarında şiddetin her türlüsüyle mücadelenin kararlılıkla süreceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Öğretmenlik Meslek Kanunu’na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tüm meslek gruplarında şiddetin her türlüsüyle mücadelenin kararlılıklar sürdürüldüğünü vurgulayan Yılmaz, “AK Parti Meclis grubumuz ile istişare içinde hazırlanan taslak metin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine gelecektir.” dedi.

Yılmaz, taslağın eğitimcilere karşı şiddetin doğrudan tutuklama sebebi sayılarak, bu kişilere tutuksuz yargılanma yolunu kapattığını açıkladı.

Cevdet Yılmaz, “Taslak, eğitimcilere karşı şiddetin doğrudan tutuklama sebebi sayılarak bu fiilleri işleyenlere tutuksuz yargılanma yolunun kapatılmasını, Bu fiilleri işleyenlerin hapis cezalarının ertelenmesinin engellenmesini, Bu türden fiillere karşılık ceza kanunlarında öngörülen cezaların yüzde 50 oranında artırımlı olarak verilmesini içeriyor.” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?
İstanbul'daki özel lisede yabancı uyruklu öğrenci Y.K, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan'a silahlı saldırı düzenlemişti.

Odasında uğradığı saldırıda ağır yaralanan Oktugan, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından kaçan Y.K. polis ekiplerince yakalanmıştı.

Bu olayın ardından Türkiye genelinde eğitimciler bir günlük iş bırakma eylemi yapmıştı.

Etiketler öğretmen cevdet yılmaz kanun
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