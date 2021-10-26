Burun Şeklini Yaptırmanın Yöntemleri – Estevien Clinic – Dr. Okan Morkoç

Burun estetiği ile alakalı konuları geçmişten günümüze değişmeyen tabuları artık ameliyatlar sayesinde yıkabiliyoruz.

Geçmiş zamanda burun ameliyatı olmak, saç ektirmek, dolgu yaptırmak yokken artık insanlar kendilerine iyi gelen her şeyi yaptırmak istiyor. Burun estetiği hem görüntü açısından güzel görünmek için hemde rahatsızlık durumu varsa düzeltmek için kullanılır.

Burun Estetiği Nedir?

Rinoplasti, burnun şeklini veya boyutunu değiştiren burun ameliyatıdır. İşlevsel nedenlerle gerekli olabilir veya tamamen estetik olabilir. Her iki durumda da sonucu garanti edilemeyen ve iyileşme süresi gerektiren hassas bir cerrahi operasyondur.

Burun Estetiği Nasıl Yapılır?

Operasyon uzman bir cerrah tarafından gerçekleştirilir ve lokal veya genel anestezi altında yapılabilir. Hastanelerde kalma gibi ihtimaliniz her zaman vardır. Ayrıca ameliyat süresi 1 saat sürmektedir. Eylemin seyri, operasyonun amacına bağlıdır. Bu, burnu küçültmek için yapılacaksa, cerrah kıkırdak ve kemiğin bir kısmını çıkaracaktır.

Burun delikleri için ayrıca kesi atılmaktadır. Aksine, amaç burun boyutunu büyütmek ise, kulaklardan olduğu kadar kalça, dirsek veya kafatası kemiklerinden de kıkırdak almak ve bunları burnu düzeltmek için kullanmak gerekir.

Bunun için kesi dışarıdan, burun kökü çevresinden yapılır. Burnun şeklini değiştirmek burnu kırmak ve kıkırdağı yeniden düzenlemek için burun kenarında küçük kesiler yapmak da mümkündür.

Burun Estetiği Kimlere Uygulanır?

Genel sıkıntı düzeltilmesi beklenilen hastalar ile birlikte aşağı da verilen maddeleri isteyen kişilere burun estetiği uygulanabilir;

Boyutta bir değişiklik

Burun açıda bir değişiklik

Köprünün düzleştirilmesi

Burun ucunun isteklerinize göre şekillendirme

Burun deliklerinin daralması

Tüm bunlara karar verildikten sonra burun estetiği fiyatları için doktorunuz ile görüşebilirsiniz.

Burun Estetiği Yöntemleri Nelerdir?

Genel anestezi yöntemi ile ameliyata başlangıç yapılır. Hastayı bilinçsiz hale getirecek şekilde ilaç verilmektedir. Çocukların hepsinde burun ameliyatında genel anestezi yöntemi ile yapılmaktadır. Uyuştuğunuzda ve bilinçsiz kaldığınızı doktorunuzu anladığı zamanlar da, doktorunuz burun deliklerinizin arasında kesi yapacaktır.

Cildiniz ile kıkırdağınızı ayırarak ve ardından isteklerinize göre şekillendirme yaparak işleme başlangıç yapılır. Yeni burnunuz da ek kıkırdağa ihtiyaç duyulursa, doktorunuzu kulaktan da kıkırdak temin edebilir. Burun estetiği fiyatları doktorunuzla görüşme sonucunda belli olmaktadır.

Burun Estetiği Sonrası Nelere Dikkat Edilmelidir?

Cerrahınız, burun estetiği birkaç hafta sonra spor salonunu terk etmenizi ve egzersiz yapmaktan kaçınmanızı açıkça söyleyecektir. Ağır ağırlık kaldırma, koşu, aerobik egzersizler, koşma ve yüksek darbeli yürüme dahil tüm yorucu aktivitelerden kaçınmalısınız. Burun şekillendirme ameliyatından sonraki ilk 2 hafta boyunca çekme, bükme, itme gibi yoğun fiziksel hareketlerden ve baskı uygulayan herhangi bir şeyden de kaçınmalısınız.

Üçüncü haftadan itibaren çoğu hasta fiziksel aktivitelerine devam edebilecek kadar iyi hisseder. Ancak bu kesinlikle plastik cerrahınızın denetimine tabi olmalısınız. Burun şekillendirme ameliyatından sonra yaklaşık 6 hafta yüzmekten kaçınmalısınız. Burnunuza yerleştirilen alçı çıkarılana kadar kuru kalmak zorundadır. Basketbol gibi temas sporları yapıyorsanız 4-6 ay uzak durmanız gerekir.

Alerji, soğuk algınlığı veya grip virüsü kaptığınızda burnunuzu sümkürmek gerekli hale gelir. Bu, yeni burun estetiği olmuş hastalar için düpedüz tehlikeli olabileceğinden, ellerinizi düzenli olarak yıkamanız ve hasta olabilecek herkesten uzak durmanız gerekir. Bazı hastalar, yakın çevrelerindeki mikropları öldürebilmeleri için el dezenfektanı taşırken kendilerini daha rahat hissederler.

Burnunuzdaki alçı çıkarılana kadar (ameliyattan yaklaşık bir hafta sonra) daima kuru tutulması gerekecektir. Bu nedenle duştan uzak durmalısınız. Yine de vücudunuzun geri kalanını yıkayabilir ve yüzünüzün bazı kısımlarını temizlemek için nemli bir bez kullanabilirsiniz. Temizlik konusunda ne yaparsanız yapın, sadece burun bölgesini kuru tuttuğunuzdan emin olmalısınız.

Burun Estetiği Fiyatları 2021

Her doktorun kendisine göre fiyat biçimlendirmesi vardır. Bundan dolayı doktorunuz ile iletişim haline geçerek burun estetiği fiyatları ile ilgili bilgi öğrenebilirsiniz.

https://estevienclinic.com/burun-estetigi/ hakkında bilgi için hemen tıklayın.