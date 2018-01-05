Büyük ikramiyeyi kazandığı bileti borçla almış

Milli Piyango'nun 61 milyon liralık yılbaşı büyük ikramiyesini kazanan dört kişiden biri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir otelde 5 yıldır kurpiyer olarak çalışan Sedat Günay Öztürk (38) çıkmıştı.

Öztürk çeyrek bileti almaya parası olmadığı için Lefkoşa'da 5 yıldır milli piyangobayiliği yapan Hasan Taşer Kanlı'dan borçla aldı. Büyük ikramiyeyi çalıştığı sırada öğrendi. Durumu eşine anlatan Öztürk, sabah ilk uçakla çocuklarıyla birlikte Ankara'ya gitti. Öztürk notere onaylattığı bileti daha sonra Milli Piyango Genel Müdürlüğü'ne verdi.

EĞER BİR GÜN ZENGİN OLURSAM

Sadece Hatay Kırıkhan'da bulunan ailesiyle telefonla konuşan Öztürk, yakınlarına "Çocuklarımın eğitimi için KKTC'ye döneceğim. Kazandığım parayla ne yapacağıma henüz karar vermedim" dedi.

Sosyal medyada "Hayat beni harcadın ama Allah kurtardı" ve "İstediğin olmuyor diye üzülme, ya daha iyisi olur ya da hayırlısı budur" diye yazan Öztürk, bir arkadaşına "Sağlıklı düşünüp, güzel karar vermem lazım. En doğrusunu çocuklarımın geleceği için yapacağım" diye mesaj attı.

'BİR GÜN ZENGİN OLURSAM'

Sosyal medyada Mevlana ve Mehmet Akif Ersoy'dan paylaşımlarda bulunan Öztürk'ün daha önce yazdığı "Eğer bir gün çok zengin olursam çocukluğumu satın alacağım, büyüklük sizin olsun" ve "Hayat sen nasıl bir sınavsın, nasıl çalıştıksa olmadı" sözleri de yer alıyor. Bileti satan Kanlı, "Parayı inşallah güzel kullanır. Benim bir talebim yok. Bir çikolata getirirse teşekkür ederiz. Önce çocuklarının, ailesinin geleceğini garanti altına alsın. Sonra da derneklere, sivil toplum örgütlerine ve bazı kurumlara destek olursa mutlu olurum. Kazandığı para o zaman daha bereketli olur" dedi.

SAYISALDA KAZANIP, KURDUĞU İŞTE BATIRDI

Daha önce Sayısal Loto'da 6 tutturup 1 milyon lira kazanan Sedat Günay Öztürk, parayı bir arkadaşıyla kurduğu işte batırdı.