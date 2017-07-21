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  3. 21 Temmuz 2017 17:47

Büyükada'daki 4 kişi hakkında yakalama kararı

İstanbul Büyükada'da düzenlenen toplantıyı basan polisin gözaltına alıp serbest bıraktığı 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Büyükada'daki 4 kişi hakkında yakalama kararı
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İstanbul Büyükada'da düzenlenen toplantıyı basan polis tarafından gözaltına alınan ve ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla sevk edildikleri mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakılan 4 kişi hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yakalama kararı çıkarıldı.

Hürriyet'ten Ceylan Sever'in haberine göre soruşturmayı yürüten Savcı Can Tuncay, Sulh Ceza Hakimi tarafından yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılan Nalan Erkem, Şeyhmus Özbekli, Nejat Taştan ve İlknur Üstün hakkında itirazda bulundu. Bir üst Sulh Ceza Hakimliği’ne yapılan itiraz üzerine şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Hürriyet

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