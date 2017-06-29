Büyükada'yı yasa boğan ölüm !

Büyükada'daki evlerinde 4. kattan düşen genç kız kurtarılamadı



Büyükada'daki evlerinin 4’üncü katından düşerek ağır yaralanan 22 yaşındaki Mısra Sancaktaroğlu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Büyükada'da oturan Mısra Sancaktaroğlu, 4 gün önce oturdukları evin balkonundan düştü. Sara hastası olduğu belirtilen genç kız ağır yaralandı.

Adalar Kent Konseyi’nde de çalışmalara katılan, çevresinde çok sevilen ve aynı zamanda ’Adalar Gerçek Gazetesi’nde çalışan genç kız, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi görüyordu. Sancaktaroğlu kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

CHP Gençlik Kolları üyesi de olan Mısra Sancaktaroğlu’nun cenazesi yarın Büyükada’daki Hamidiye Camii’nde cumadan sonra kılınacak namaz ardından toprağa verilecek.