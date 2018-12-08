Buz gibi soğuklara mola ! Sıcaklıklar 4 dereceye kadar ısınacak

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı öngörülüyor.

Trakya ile güneydoğusunda buzlanma ve don olayı, güney ve doğusunda yer yer pus beklenen bölgede, sıcaklıklar 2 ila 4 derece artacak.

Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin edilen bölgenin Trakya ile güneydoğu kesimlerde, buzlanma ve don olayı dolayısıyla dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul 08 Aralık 2018 Cumartesi günü az bulutlu, sıcaklık 10 derece, İstanbul 09 Aralık 2018 Pazar günü yağmurlu, sıcaklık 12 derece, İstanbul 10 Aralık 2018 Pazartesi günü hafif yağışlı, sıcaklık 12 derece, İstanbul 11 Aralık 2018 Salı günü hafif yağışlı, sıcaklık 9 derece.

ANKARA HAVA DURUMU

Ankara 08 Aralık 2018 Cumartesi günü güneşli, sıcaklık 5 derece, Ankara 09 Aralık 2018 Pazar günü çok bulutlu, sıcaklık 9 derece, Ankara 10 Aralık 2018 Pazartesi günü hafif yağışlı, sıcaklık 10 derece, Ankara 11 Aralık 2018 Salı günü hafif yağışlı, sıcaklık 5 derece.

İZMİR HAVA DURUMU

İzmir 08 Aralık 2018 Cumartesi günü güneşli, sıcaklık 14 derece, İzmir 09 Aralık 2018 Pazar günü yağmurlu, sıcaklık 12 derece, İzmir 10 Aralık 2018 Pazartesi günü hafif yağışlı, sıcaklık 14 derece, İzmir 11 Aralık 2018 Salı günü hafif yağışlı, sıcaklık 11 derece.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

















