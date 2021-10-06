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ByLock'un sahibi kendini böyle savundu: ''Beni çaycı Mehmet gibi düşünebilirsiniz''

ByLock'un sahibi kendini böyle savundu: ''Beni çaycı Mehmet gibi düşünebilirsiniz''

FETÖ'nün haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi David Keynes, yargılandığı davada savunma yaptı. Hakkında 15 yıl hapis istenen sanık hiçbir şeyden haberi olmadığını belirterek, ''Beni çaycı Mehmet' gibi düşünebilirsiniz'' dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi David Keynes ilk kez hakim karşısına çıktı.

Keynes, İstanbul 29. Ağır Ceza mahkemesi'ndeki duruşmada Türk adı Alparslan Demir'i kullandı.

Kimlik sorgusunda, bekar, mali müşavir ve aylık 3 bin dolar geliri olduğunu belirten Demir, hiçbir şeyden haberi olmadığını iddia etti.

Keynes, "Ben programın lisans sahibi olarak görünüyorum ama şirketteki 'Çaycı Mehmet' gibi düşünebilirsiniz. Hiçbir şeyden haberim yok. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

TANIK KORUMA TALEBİ

Sanık avukatı, duruşmanın gizli yapılmasını, müvekkilinin tanık koruma programına alınmasını, bazı isimler hakkında sorulursa bilgi verebileceğini ifade etti.

İFADESİ İÇİN YENİDEN SAVCILIĞA SEVK EDİLECEK

Mahkeme heyeti, sanığın yeniden bildiklerini hususunda beyanlarının tespiti için savcılığa yazı yazılmasına karar verdi.

Demir'in avukatı, "Tüm bildiklerini anlattı zaten" deyince, mahkeme başkanı, "Söylemediği şeyler olduğu kanaatinde olduğumuz için savcılığa sevk ettik" dedi.

TUTUKLU KALACAK

Davanın tanığı Gazeteci İsmail Saymaz'ın zorla getirilmesine karar veren heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 29 Aralık'a ertelendi.

15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Demir, ABD'deyken avukatı aracılığı ile haber yollamış ve etkin pişmanlıktan yararlanmak istemişti. Alpaslan Demir, 9 Haziran'da Türkiye'ye geldiğinde tutuklandı.

ABD'de David Keynes adını alan Demir, ByLock programıyla ilgili bazı e-postaları savcılığa sunmuştu. Alpaslan Demir'in "örgütün evlerine gidip konakladığı, örgüt içerisinde görevler üstlendiği" iddianamede yer aldı.

Zanlı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

DHA

Etiketler bylock fetö
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