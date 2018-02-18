Çakıroğlu anısına fotoğraf sergisi !

Burdur Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu anmak için fotoğraf sergisi açıldı.
Burdur Ülkü Ocakları il Başkanlığı tarafından 2015 yılında Ege Üniversitesi'nde çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu anmak için Cumhuriyet Meydanı'nda fotoğraf sergisi açıldı. Sergiyi MHP İl Başkanı Hikmet Ökte, Merkez İlçe Başkanı Salih Özparlak, belediye meclis üyeleriyle vatandaş gezdi.
Ülkü Ocakları İl Başkanı Ayhan Mete, "İzmir Ege Üniversitesi Tarih Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisiyken şehit edilen Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu şehadetinin 3'üncü yılında rahmetle anıyoruz. Mekanı cennet olsun" dedi.