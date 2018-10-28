SON DAKİKA
MEHMETÇİK, YPG/PKK'YA BOMBA YAĞDIRDI
Kılıçdaroğlu, 29 Ekim Resepsiyonu'na katılacak mı ?
Kılıçdaroğlu, 29 Ekim Resepsiyonu'na katılacak mı ?
Genelkurmay arşivinden az bilinen Cumhuriyet fotoğrafları
Genelkurmay arşivinden az bilinen Cumhuriyet fotoğrafları
Mehmet Ali Erbil'den kötü haber
Mehmet Ali Erbil'den kötü haber
CHP'li Gürsel Tekin'den duygulandıran Cumhuriyet Bayramı paylaşımı
CHP'li Gürsel Tekin'den duygulandıran Cumhuriyet Bayramı paylaşımı
Milli Eğitim Bakanı: Yaz tatili süresi kısalabilir
Milli Eğitim Bakanı: Yaz tatili süresi kısalabilir
ABD'den Suudi Arabistan'a Kaşıkçı çağrısı
ABD'den Suudi Arabistan'a Kaşıkçı çağrısı
Yine kafalar karıştı: Türkiye'de şu an saat kaç ?
Yine kafalar karıştı: Türkiye'de şu an saat kaç ?
İzmir beşik gibi sallanıyor ! Ünlü deprem profesöründen açıklama
İzmir beşik gibi sallanıyor ! Ünlü deprem profesöründen açıklama
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 28 Ekim 2018 13:56

Çaldıkları çelik kasayı açamayınca...

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde 3 kişi, çaldıkları çelik kasayı açamayınca Sakarya Nehri'ne attı.

Çaldıkları çelik kasayı açamayınca...
A+ A-

Olay, önceki gece, Mahmudiye ilçesinde meydana geldi. Yeniköy Caddesi'nde N.M.'ye ait iş yerine giren O.A., R.A. ve Ü.A., içeriden çelik kasa ile cep telefonu çaldı. Çelik kasayı araçlarına yükleyip, Çifteler ilçesine götüren 3 kişi, uğraşmalarına rağmen açamadıkları kasayı Sakarya Nehri'ne attı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu şüphelilerden O.A. ve R.A., Mahmudiye ilçesinde yakalandı. Ü.A.'nın yakalanması için çalışma yürütüldüğü belirtildi. 

Gözaltına alınan O.A. ve R.A.'nın, çaldıkları çelik kasayı Sakarya Nehri'ne attıklarını itiraf etmeleri üzerine kasa, itfaiye ekipleri ve dalgıçlar tarafından sudan çıkarılıp, iş yeri sahibi N.M.'ye teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

DHA

mahmudiye , eskişehir
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM