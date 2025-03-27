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Can Ataklı hakkında karar verildi

Can Ataklı hakkında karar verildi
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MHP lideri Bahçeli'nin entübe edildiği yönünde paylaşım yaptığı için hakkında soruşturma başlatılan gazetece Can Ataklı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin entübe edildiği yönünde paylaşım yapan Can Ataklı hakkında 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.

Gazeteci Can Ataklı savcılıkta verdiği ifadede "Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, 5 Şubat 2025 tarihinden bu yana rahatsızlığı sebebiyle kamuoyunun karşısına çıkmamıştır. Bu süreçte sosyal medyada ve çeşitli mecralarda binlerce kişi Sayın Bahçeli'nin sağlık durumunu merak etmiş ve bu konuda bilgi arayışına girmiştir. MHP yetkilileri, Sayın Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğuna dair zaman zaman açıklamalarda bulunmuş; ancak bu açıklamalar, herhangi bir fotoğraf veya videoyla desteklenmemiştir. Sadece yazılı metinler ve görüşme notları paylaşılmıştır. Ben de bu durumu gazeteci kimliğimle kamuoyuna aktardım. Kendi Youtube kanalımda dört kez bu konuyu gündeme getirdim ve "Sayın Bahçeli neden hiç fotoğraf paylaşmıyor? Neden bir video göndermiyor?" şeklinde sorular yönelttim. Bu yayınlarımda Sayın Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerimi ileterek, kamuoyunun haklı merakı çerçevesinde bilgi edinme hakkını savundum" dedi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Savcılıktaki ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen gazeteci Can Ataklı haftada 1 gün imza şartı ve yurtdışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU? 

Gazeteci Can Ataklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, MHP'li kaynaklarının kendisine konuyla ilgili şunları anlattığını dile getirdi: 

"MHP'li kaynaklardan edindiğim bilgiler şöyle; 5 Şubat'tan bu yana hiç ortaya çıkmayan Bahçeli kalp ameliyatından sonra taburcu edildi ama bu kez yürümek için yatağından kalkarken yere düştü ve kalça kemiği kırıldı. Bahçeli yoğun bakıma alındı ama ameliyatın etkileri ve diğer sağlık sorunları nedeniyle bitkisel hayata girdi ve entübe edildi."

DMM yalanladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Devlet Bahçeli entübe edildi.” iddiası doğru değildir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. 5 Şubat 2025 tarihinde kalp ameliyatı geçiren Devlet Bahçeli, planlanmış istirahat süresi içerisindedir. Evinde çalışmalarını sürdürmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." denildi.

MHP'den sert tepki

Ataklı'nın bu iddiasına MHP'den çok sert bir  yanıt geldi. MHP'nin sosyal medya sorumlusu Hüseyin Özkan, Ataklı'ya "Senin MHP’li kaynağın olamaz. Çünkü her MHP’li seni gördüğü yerde suratına tükürür. Alçak adam!" diye yanıt verdi. Özkan bir diğer yanıtında da "Yalanlarınızla boğulun!" dedi. 

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sosyal medya hesabından "Sayın Genel Başkanımızla ilgili yalan ve bühtanda bulunan Can Ataklı hakkında gereken hukuki girişimler başlatılmıştır" açıklamasında bulundu.
Özdemir, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bir yandan Sayın Cumhurbaşkanımızın cenneti merhum Tenzile Erdoğan hakkında kullanılan çirkin ifadeler, diğer yandan Sayın Genel Başkanımızla ilgili gazeteci görünümlü aşağılık bir şahsın hezeyanları birbirinin devamı olan rezil bir planın ürünüdür. Sayın Genel Başkanımızla ilgili yalan ve bühtanda bulunan Can Ataklı hakkında gereken hukuki girişimler başlatılmıştır. Toplum vicdanında mahkum olan bu girişimler konusunda hukuk müesseslerinin vakit kaybetmeksizin sorumluluğunu yerine getirmesi beklentimizdir."

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DHA

Etiketler Devlet Bahçeli can ataklı entübe
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