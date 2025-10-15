  1. Anasayfa
Can Holding soruşturması Şişecam'a sıçradı: Eski yönetim kurulu başkanına yurt dışı yasağı

Güncelleme:

Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında Şişecam Yönetim Kurulu eski Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu, örgüt aracılığıyla ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘vergi kaçakçılığı’, ‘kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması’ ve ‘suçtan elde edilen gelirlerin aklanması’ suçlarının işlendiği iddiasına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Şişecam Yönetim Kurulu eski Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri verildi.

İHA

