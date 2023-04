Gazeteci Uğur Dündar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Uçankuş TV sahibi Can Tanrıyar’ın gözaltına alındığını bildirdi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan gazeteci Uğur Dündar, Can Tanrıyar’ın İstanbul Emniyeti Organize Şube ekiplerince gözaltına alındığını belirtti.

Dündar, “Gazeteci, Uçankuş haber sitesi ve televizyonu sahibi Can Tanrıyar biraz önce İstanbul Emniyeti Organize Şube ekiplerince gözaltına alındı” ifadelerini kullandı. Dündar devam eden paylaşımında, "Yurt dışından YouTube yayını yapan Muhammed Yakut adlı kişi, Can Tanrıyar'ın eski ortağı Metin Güneş hakkında iddialarda bulunmuştu. Tanrıyar'ın,Metin Güneş'in kendisiyle ilgili olarak savcılığa yaptığı "tehdit-şantaj" konulu suç duyurusu nedeniyle gözaltına alındığı öne sürüldü" dedi.

Uçan Kuş TV'nin instagraö hesabından yapılan açıklamada ise "Pazartesi günü Can Tanrıyar suç duyurusunda bulunmak için savcıya kendi gitmiş, savcı beklesinler dedikten sonra içeriden Metin Güneş'in oğlu Kadir Güneş korumasıyla çıkmıştı. Hem de savcının odasından. Savcı sonra Can Tanrıyar'a görüşemeyeceğini iletmişti. 2 gün sonra Can Tanrıyar gözaltına alındı. PES" denildi.