Çanakkale Boğazı gemi geçişine kapatıldı
Çanakkale Boğazı'nda sabaha karşı etkisini artıran sis nedeniyle gemi geçişleri çift yönlü olarak kapatıldı.
Sabaha karşı boğaz açıklarında etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.
Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.Yerel feribot seferleri ise sürdürülüyor.
AA
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