Çanakkale Boğazı gemi trafiğine açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale Boğazı'nın gemi trafiğine açıldığını duyurdu.

Çanakkale Boğazı, olumsuz hava koşulları nedeniyle dün saat 15.15'ten itibaren çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yaklaşık 16 saatin ardından Boğaz'ın yeniden gemi geçişlerine açıldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Çanakkale Boğazı, saat 07.00 itibariyle çift yönlü olarak gemi geçişlerine açılmıştır. Ancak kılavuzluk hizmeti hala verilemiyor" denildi.

DHA