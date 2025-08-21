Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan Barbados bayraklı genel kargo gemisi, römorkörlerle Şevketiye Demir Sahası’na demirletildi.
Yunanistan'dan Romanya'ya giden 80 metre uzunluğunda Barbados bayraklı genel kargo gemisi 'MY ZEYNEP', sabah saatlerinde, Çanakkale Boğazı'nda Nara açıklarında makine arızası yaptı.
Akıntıyla sürüklenmeye başlayan geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi.
Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait ‘Türkeli' ve 'Kurtarma-19' römorkörleri sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler de arızayla ilgili bilgilendirildi.
Arızalanan gemi, römorkörler tarafından yedeklenerek Şevketiye Demir Sahası’na demirletildi. (DHA)
