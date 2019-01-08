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  3. 08 Ocak 2019 22:57

Çanakkale Boğazı'ndaki yangın herkesi korkuttu

Çanakkale Boğazı'nda bir yük gemisinde yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü geldi ve yangını kısa sürede söndürdü.

Çanakkale Boğazı'ndaki yangın herkesi korkuttu
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Çanakkale Boğazı'nda bir yük gemisinde yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce çok sayıda römorkör sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne boğazın Gocuk Burnu mevkisinde bir kargo gemisinde yangın çıktığı ihbarı geldi. Bunun üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce bölgeye çok sayıda römorkör sevk edildi.

290 groston 193 metre boyundaki Türk bayraklı kargo gemisinin Yunanistan'dan Yalova'ya gittiği öğrenildi. Gemide yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, Kıyı Emniyetinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. 

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