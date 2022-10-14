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Çanakkale'de feribot seferlerine olumsuz hava engeli

Çanakkale'de feribot seferlerine olumsuz hava engeli

Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale'de Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri, beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, cumartesi günü Kuzey Ege Denizi'nde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yapılması planlanan tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Etiketler çanakkale kabatepe gökçeada feribot seferleri
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