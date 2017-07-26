CANLI MAÇ CLUB BRUGGE - BAŞAKŞEHİR / MAÇ KABUS GİBİ BAŞLADI
TRT'den
TRT'den "FETÖ Yapılanması" açıklaması
Dünyanın beklediği FED faiz kararı açıklandı
Dünyanın beklediği FED faiz kararı açıklandı
KAP'a bildirdiler ! Havaray ihalesi iptal edildi
KAP'a bildirdiler ! Havaray ihalesi iptal edildi
Büyükelçiler kararnamesi açıklandı ! O isim de var...
Büyükelçiler kararnamesi açıklandı ! O isim de var...
Uzmanlardan S-400 füzesi açıklaması !
Uzmanlardan S-400 füzesi açıklaması !
İngiliz devinden flaş Türkiye kararı
İngiliz devinden flaş Türkiye kararı
Ünlü tatil cenneti alev alev ! Tatilciler kaçıyor
Ünlü tatil cenneti alev alev ! Tatilciler kaçıyor
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 26 Temmuz 2017 22:17

Çankırı'da çıkan yangın 10'dan fazla evi kül etti !

Çankırı'da öğle saatlerinde çıkan yangın 10'dan fazla evi küle çevirdi.

Çankırı'da çıkan yangın 10'dan fazla evi kül etti !
A+ A-

Çankırı'da öğle saatlerinde çıkan yangında 10'dan fazla ev küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Yapraklı ilçesine bağlı Müsellim köyünde öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarlı havanın etkisiyle kısa sürede çevre evlere yayıldı. Yangında 10'dan fazla ev küle dönerek kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri büyüyen yangını söndürmek için seferber olurken, yangının dahada genişlemesi ihtimali ile çevre evlerin hepsi boşaltıldı. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

İHA

yangın , ev , kül , çankırı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM