Çankırı'da çıkan yangın 10'dan fazla evi kül etti !

Çankırı'da öğle saatlerinde çıkan yangında 10'dan fazla ev küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Yapraklı ilçesine bağlı Müsellim köyünde öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarlı havanın etkisiyle kısa sürede çevre evlere yayıldı. Yangında 10'dan fazla ev küle dönerek kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri büyüyen yangını söndürmek için seferber olurken, yangının dahada genişlemesi ihtimali ile çevre evlerin hepsi boşaltıldı. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.