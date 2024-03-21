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Çankırı'da korkutan deprem!

Çankırı'da korkutan deprem!
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Merkez üssü Çankırı’nın Bayramören ilçesi olan 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çankırı’nın Bayramören ilçesi olan bir deprem meydana geldi. AFAD’dan açıklanan veriye göre depremin büyüklüğü 3,5 olarak ölçüldü.

Sarsıntının yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Olumsuzluk yaşanmazken, deprem bölgedeki vatandaşlar tarafından hissedildi.

İHA

Etiketler Çankırı deprem çankırıda deprem
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