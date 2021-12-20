Canlı yayında Merkez Bankası'nın faiz kararıyla ilgili şoke eden iddia

FOX TV'de yayınlanan Orta Sayfa programına Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek'in açıklamaları damgasını vurdu. "Kulaklarımla duydum" diyen Zeyrek, TCMB'nin faiz kararının son anda değiştiğini öne sürdü.

Döviz ve altın Türk Lirası karşısında rekor üstüne rekor kırmaya devam ederken ekonomi yine Türkiye'nin tek konusu haline geldi.

AK Parti iktidarının ekonomi politikaları eleştirilirken FOX TV ekranında yayınlanan Orta Sayfa programında da dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Sözcü gazetesi Deniz Zeyrek faiz indiriminin arkasındaki gerçeği açıklamayı da ihmal etmedi.

Zeyrek, "Ankara'da Kavcıoğlu göreve geldiğinde temel hedefin faizi yüzde 19'dan yüzde 14'e indirmek olduğunu duydum, kulaklarımla duydum" derken, "Yani Kavcıoğlu göreve geldiğinde hedef buydu, yüzde 14'e çekilecekti. Formülasyon bir, iki, ikiydi. Döviz kurları aşırı reaksiyon gösterince bir bir böldüler" ifadesini kullandı.