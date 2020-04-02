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  3. 02 Nisan 2020 23:03

''Çapa'da 3 profesör koronavirüsten vefat etti'' iddiasına yanıt !

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, sosyal medyada "Çapa'da 3 profesör Kovid-19'dan vefat etti" şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

''Çapa'da 3 profesör koronavirüsten vefat etti'' iddiasına yanıt !
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İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tükek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal medyada ve televizyon programlarında "Çapa'da 3 profesör Kovid-19'dan vefat etti" gibi anlamsız iddiaların dile getirildiğini anlattı.

3 PROFESÖRÜN TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR

Söz konusu iddiaların gerçek olmadığını defalarca söylediklerini aktaran Tükek, "Şu anda, Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu, Prof. Dr. Selçuk Mercan ve Prof. Dr. Murat Dilmener hocalarımızın tedavileri sürüyor. Böyle bir vefat olayı yok. Sağlık durumlarında şu an için bir sıkıntı yok." diye konuştu.

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profesör , çapa , koronavirüs
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