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  3. 24 Kasım 2018 16:03

Çareyi İstiklal Marşı'nı okumakta buldu

Muğla'da belediye ekipleri, dönerciye ait bir sundurmayı sökmek isteyince işletme sahibi çareyi İstiklal Marşı okumakta buldu.

Çareyi İstiklal Marşı'nı okumakta buldu
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Muğla'da belediye ekipleri, yol genişletme çalışması sırasında, kanuna aykırı yapıldığı belirtilen dönerciye ait sundurmayı sökmek istedi. İşletme çalışanları tebligat yapılmadığını iddia ederek, yıkım işlemini engellemek için İstiklal Marşı okudu. Marşa tekrar başlamaya çalışan işletme çalışanlarını polis engellerken, belediye ekipleri sundurmayı söktü.
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe ilçesi Emirbeyazıt Mahallesi'ndeki Recai Güreli Caddesi'nde yol genişletme çalışmalarına başladı.

Cadde üzerindeki imara aykırı sundurmaların yıkılması için de ilçe belediyesi çalışma başlattı. Menteşe Belediyesi'nin, işletmeci ve dükkan sahiplerine sundurmaların sökülmesi için tebligat yaptığı belirtildi. Bugün de cadde üzerinde tavuk döner satışı yapan bir işletmenin önündeki sundurmayı sökmemesi üzerine, belediyeekipleri harekete geçti. Ancak işletme çalışanları, belediye ekiplerine tepki gösterdi. Tartışma yaşanması üzerine, çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.

İşletme sahibinin avukatlığını yapan Emre Aykın, tebligatın mülk sahibine yapıldığını, işletmeciye herhangi bir belgenin ulaşmadığını iddia ederek, yıkımın kanuna aykırı olduğunu ileri sürdü. Belediye ekipleri yıkıma geçti. Ancak işletme çalışanları, yıkımı engellemek için İstiklal Marşı'nı okumaya başladı. Bunun üzerine ekipler, bir süre bekledi. Tekrar İstiklal Marşı okumak isteyen çalışanlara, polis izin vermedi.

Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı iş yeri çevresine güvenlik şeridinin çekilmesinin ardından Menteşe Belediyesi Fen İşleri ekipleri sundurmayı söktü.

DHA & İHA

dönerci , sundurma , istiklal marşı
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