Çarptığı kadını olay yerinde bırakıp kaçtı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde motosiklet sürücüsü, bir kadına çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Haliliye ilçesine bağlı Bamyasuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda, karşıdan karşıya geçmeye çalışan S.K.'ye (28), iddiaya göre plakası ve sürücüsü belirlenemeyen motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan kadını fark eden vatandaşlar, durumu acil sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralı kadını ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kadına çarptıktan sonra olay yerinden kaçtığı ileri sürülen motosiklet sürücüsünün bulunması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.