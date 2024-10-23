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Cem Küçük de Bahçeli'ye rest çekti: ''Türk halkı bunu kabul etmez''

Cem Küçük de Bahçeli'ye rest çekti: ''Türk halkı bunu kabul etmez''
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MHP lideri Bahçeli'nin bebek katili Öcalan için yaptığı çağrıya tepki gösteren isimlere AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen gazeteci Cem Küçük de katıldı. Küçük, "Türk halkı bunu kabul etmez" diyerek Bahçeli'nin bu adımının Cumhur İttifakı'na ciddi oy kaybına yol açacağını söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'a yönelik çağrısına AK Parti iktidarına olan yakınlığıyla bilinen gazeteci Cem Küçük de itiraz etti.

Küçük, Bahçeli’nin söylemlerine “Kendi adıma teröristbaşının Meclis'e gelmesini asla doğru bulmuyorum. Türk halkının bunu kabul edeceğini asla sanmıyorum. Böyle şeyler bazen sert bir şekilde geri döner. İlk seçimlerde ters tepip Cumhur İttifakı’na ciddi oy kaybettirir...” ifadelerini kullandı.

Küçük, Türkiye gazetesinde kaleme aldığı köşe yazısında Bahçeli’nin Öcalan söylemine ilişkin, “Kendi adıma terörist başının Meclis'e gelmesini asla doğru bulmuyorum. 40 bin kişinin katili ve adı “bebek katili"ne çıkmış bir teröristin Meclis'e gelip yemin etmesi asla doğru değildir. Türk halkının bunu kabul edeceğini asla sanmıyorum. Böyle şeyler bazen sert bir şekilde geri döner. İlk seçimlerde ters tepip Cumhur İttifakı’na ciddi oy kaybettirir...” ifadelerini kullandı.

Küçük, Öcalan’ın tecridi kaldırıldığı takdirde, “DEM Parti Meclis'te Erdoğan’ın bir dönem daha aday olmasına yeşil ışık yakar. Yıllarca muhalefeti haklı olarak terör örgütünün yan kolu ile iltisaklı gösteren hükûmete aynı okların dönmesi demek olur.” dedi.

Bahçeli ne demişti ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 22 Ekim Salı günkü TBMM Grup Toplantısı'nda Öcalan için çağrı yaparak “Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini açıklasın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenleme yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil ne Edirne, adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız." demişti.

 

Cem Küçük'ün Türkiye gazetesindeki yazısının tamamı için...

Etiketler Cem Küçük Devlet Bahçeli tepki abdullah öcalan oy kaybettirir
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