AK Parti iktidarına olan yakınlığıyla bilinen Cem Küçük'ten ekonomi itirafı geldi. "İnşallah dolar yukarı çıkmaz" diyen Cem Küçük "halka da bir şey anlatılmaz artık" dedi.

AK Parti iktidarına yakınlıyla bilinen Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, "Sayın ekonomi yetkilileri, dolar daha fazla çıkmasın" başlıklı bir yazı yazarak hükümete çağrı yaptı.

"Ne yapıp edip dövizi stabil bir çizgide tutmak lazım. Yoksa halka da bir şey anlatılmaz artık" diyen Küçük, yazısında "Türkiye’de herkes bir ara 'Döviz bir yerde dursa' diyordu. 4 aydır duruyor döviz. Ancak birkaç gündür, önce 15 sınırını geçti ve hatta 15,25 oldu. Dövizin artması Türkiye’de iğneden ipliğe her şeyin zamlanması demek" ifadelerini kullandı.

"İnşallah dolar yukarı çıkmaz" diyerek temennisini dile getiren Küçük, "Çıkarsa her şey zamlanacağı için millet perişan olur. Ne yapıp edip dövizi stabil bir çizgide tutmak lazım. Yoksa halka da bir şey anlatılmaz artık. Milletin bir rahatlama hissetmesi gerekiyor. Enflasyon artmaya devam ederse milletin alım gücü iyice düşer. İlkbaharda rahatlama dendi, yaz oldu. Sonbahar derken kış gelir. Derken tekrar ilkbahar ve sandık milletin önüne gelir" dedi.

Cem Küçük'ün yazısının son bölümü de ekonomideki çöküşün önemini özetler nitelikte oldu. Mevcut tablo karşısında muhalefetin etkisiz kaldığını belirten Küçük, "Hükûmet açısından Allah’tan, 6 ayrı sesin çıktığı ve kendini imha etmekte mahir muhalefet var. Kale boş ama muhalefette gol atacak adam yok!" yorumunu yaptı.