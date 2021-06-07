Cem Küçük'ten "Pazar günü seni misafir alacağım" diyen Sedat Peker'e yanıt

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in bugünkü paylaşımlarında bahsettiği Cem Küçük, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Cem Küçük'e de yer verdi.

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Peker paylaşımında pazar günü yayınlayacağı videoyu işaret ederek, ''cem küçük, çakma MİT’çi, pazar günü boşluk olursa seni de misafir oyuncu olarak alacağım. Kardeşlerim pazar günü çok eğleneceğiz çok. Hem de çok'' ifadelerini kullandı.

CEM KÜÇÜK'TEN JET YANIT

Peker'in tweetinin ardından Cem Küçük, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Peker'e yanıt verdi.

Küçük, ''Elinden geleni ardına koyma. Senin gibilerle sonuna kadar mücadele etmek benim ruhumda var. Bu işler bittiğinde kim nerde olacak göreceğiz'' ifadelerini kullandı.