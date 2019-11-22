Cem Uzan PSG - Galatasaray maçında

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde 11 Aralık'ta deplasmanda oynayacağı PSG maçına sürpriz bir ziyaretçi gelecek. Fransa'da yaşayan Cem Uzan'ın, Galatasaray'ın 11 Aralık'ta Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı PSG maçına geleceği öğrenildi.

Cem Uzan, PSG - Galatasaray maçı öncesi Paris Parc de Princes Stadı'na yakın bir cafede Galatasaraylı taraftarlar ve Türk vatandaşlarla bir araya gelecek. PSG - Galatasaray maçını protokol tribününde değil, Türk taraftarlar arasında izleyeceği ifade edildi.

PSG - Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde gruptaki son maçında deplasmanda PSG ile oynayacak. Devler Ligi'ne veda eden sarı kırmızılılar, Club Brugge ile üçüncülük mücadelesi veriyor. PSG - Galatasaray maçı 11 Aralık günü Paris Parc de Princes Stadı'nda oynanacak.