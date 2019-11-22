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  3. 22 Kasım 2019 13:45

Cem Uzan PSG - Galatasaray maçında

Cem Uzan'ın Galatasaray'ın 11 Aralık'ta PSG ile deplasmanda oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçını Türk taraftarlar arasında izleyeceği öğrenildi.

Cem Uzan PSG - Galatasaray maçında
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde 11 Aralık'ta deplasmanda oynayacağı PSG maçına sürpriz bir ziyaretçi gelecek. Fransa'da yaşayan Cem Uzan'ın, Galatasaray'ın 11 Aralık'ta Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı PSG maçına geleceği öğrenildi. 

Cem Uzan, PSG - Galatasaray maçı öncesi Paris Parc de Princes Stadı'na yakın bir cafede Galatasaraylı taraftarlar ve Türk vatandaşlarla bir araya gelecek. PSG - Galatasaray maçını protokol tribününde değil, Türk taraftarlar arasında izleyeceği ifade edildi. 

PSG - Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde gruptaki son maçında deplasmanda PSG ile oynayacak. Devler Ligi'ne veda eden sarı kırmızılılar, Club Brugge ile üçüncülük mücadelesi veriyor. PSG - Galatasaray maçı 11 Aralık günü Paris Parc de Princes Stadı'nda oynanacak. 

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