Cem Uzan'ın 2 yıl 4 ay hapsi isteniyor

Ekim 2009'dan bu yana Fransa'da yaşayan Cem Uzan hakkında 2 yıl 4 ay hapis istemiyle dava açıldı.

Ekim 2009'dan bu yana Fransa'da yaşayan Cem Uzan hakkında, sosyal medya üzerinden eski Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Ahmet Ertürk ve üyeleri hakkında yaptığı açıklamalarından ötürü, 2 yıl 4 ay hapis istemiyle dava açıldı.

"Mesnetsiz açıklamalarla hedef gösterdi"

Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre; Cem Uzan yaptığı açıklamanın bir kısmında, 'Ahmet Ertürk ve TMSF denen hırsızlar ordusu' ibaresini kullanınca TMSF Başkan ve Kurul üyeleri Uzan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Savcılığa sunulan şikayet dilekçesinde Cem Uzan'ın mesnetsiz bir şekilde hakaret ve iftiralarda bulunduğu, bu nedenle hem kurumun hem de şahısların alenen hedef alındığı ifade edildi.

2 yıl 4 ay hapsi isteniyor

Cem Uzan'ın Türkiye'de bir adresi olmadığı için ifadesi alınamadı. Savcılık Instagram hesabı onaylı 'Tik'e sahip olan Cem Uzan'ın gerçek hesap sahibi olduğundan şüphe olmadığına kanaat getirerek söz konusu paylaşımlardan dolayı hakkında, 'Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti ile Hakaret' suçundan 2 yıl 4 ay hapis istemiyle iddianame düzenledi.

Dava İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.

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