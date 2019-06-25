Cemaatle imam arasında ''sabah namazı'' tarıtşması

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde meydana geldi. Cami cemaatinden İ.E. (68), sabah namazına gelmeyen ve aynı köyde ikamet eden cami imamı K.E. (50) ile tartıştı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesi sonrasında yaşlı adam, elinde bulunan baston ile imamın kafasına ve koluna vurmaya başladı. Cami imamı da elinde bulunan fırça ile yaşlı adamın yüzüne vurdu. Kavga, çevredeki vatandaşlar tarafından ayrılırken her iki taraf da hafif derecede yaralandı. Cami imamı ve yaşlı adam Şuhut Devlet Hastanesindeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.