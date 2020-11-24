Cemal Kaşıkçı cinayetinde şüpheli sayısı yükseldi!

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, nikah işlemleri için gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda 2 Ekim 2018'de canice öldürülmüştü. Şüphelilerin gıyabında yargılandığı davada iki iddianamenin birleştirilmesine karar verildi. Dava ise 4 Mart'a ertelendi.

Görülen mahkemede Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili iki ay önce kabul edilen ikinci iddianamenin, ilk iddianameyle birleştirilmesine karar verildi. Böylece davada şüpheli sayısı 26'ya çıkmış oldu

İlk duruşması 3 Temmuz'da yapılan kamu davasında, ilk iddianamede adı geçen 20 firari şüpheli yargılanıyordu.

Bu iddianamede Ahmet bin Muhammed El Asırı ve Saud Al Kahtanı ''tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye azmettirme'' suçlamasıyla; diğer 18 şüpheli ise "tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme" suçlamasıyla yargılanıyordu.

28 Eylül'de kabul edilen ikinci iddianamede altı firari şüpheli hakkında suçlamalar yapılıyor. Buna göre Cinayete karışmakla suçlanan zanlılardan muavin konsolos Sultan Yahya A. ve ateşe Yasit Halit M.'nin, "tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme" suçundan müebbet hapisleri isteniyor.

Diğer dört şüphelinin ise "cinayetten sonra suç delillerini ortadan kaldırma" suçlamasıyla beşer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

KASIKÇI'NIN NİŞANLISI "ŞİKAYETE DEVAM" DEDİ

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nda görülen davaya Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz de şikayetçi sıfatıyla katılıyor. Cengiz, bugün "şikayetinin devam ettiğini" açıkladı.

Davada Kaşıkçı'nın Mısır'dan gelen siyasetçi arkadaşı Ayman Nour da tanık olarak dinlendi. Nour, Kaşıkçı'nın Kahtani ailesi tarafından tehdit edildiğini kendisine söylediğini anlattı.

Şüphelilere İstanbul barosu tarafından atanan avukatlar, yeni duruşmaya kadar söyleyecekleri bir şey olmadığını belirtti. İki iddianame birleştirildi ve davanın 4 Mart'ta görülmesine karar verildi.

SUUDİ ARABİSTAN’DAKİ DAVA NE OLDU?

Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili olarak Suudi Arabistan'da yürütülen soruşturma ve açılan dava ise Kasım 2019'da sona erdi. Beş kişiye idam, üç kişiye de toplam 24 yıl hapis cezası verildi. Fakat Kaşıkçı'nin ailesinin sanıkları affetmesi üzerine, idam cezaları daha sonra hapse çevrildi.

Türkiye, "olayın aydınlatılmadığı" gerekçesiyle mahkeme kararlarını tepkiyle karşıladı.

Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Salah Kaşıkçı sanıkları affettiklerini, Suudi Arabistan'da birlikte yaşadığı ailesi adına 22 Mayıs'ta Twitter hesabından duyurmuştu.

Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz ise Salah Kaşıkçı'nın açıklamasına yanıt vererek, "Kimsenin katilleri bağışlama hakkı yoktur. Ne katilleri ne de bu cinayeti azmettirenleri affedeceğiz" demişti.

Amerikan Washington Post gazetesi, Cemal Kaşıkçı'nın çocuklarına Suudi Arabistan tarafından milyonlarca dolar değerinde konutlar verildiğini ve binlerce dolarlık aylık ödemeler yapıldığını iddia etmişti.

Suudi Arabistan'da geçerli olan şeriat hükümleri uyarınca öldürülen kişinin ailesinin, cinayeti işleyen kişileri affetmesi durumunda idam cezaları hapis cezasına dönüştürülebiliyor.

59 yaşındaki Cemal Kaşıkçı 2 Ekim 2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girmiş bir daha kendisinden haber alınamamıştı.

Kısa süre sonra Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'dan gönderilen bir tim tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

Kaşıkçı'nın cesedi ise bulunamamıştı.