CANLI MAÇ GÖZTEPE - BEŞİKTAŞ / MAÇTA 2 GOL VAR !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 21 Ekim 2018 16:42

Cemal Kaşıkçı soruşturmasında yeni gelişme

CemalKaşıkçı soruşturmasında 25 kişi daha tanık olarak ifadeye çağrıldı.

Cemal Kaşıkçı soruşturmasında yeni gelişme
A+ A-

Cemal Kaşıkçı soruşturmasında 25 kişi daha tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Soruşturmada 19 Ekim'de 20 kişi tanık olarak dinlenmişti.
 
Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Cemal Kaşıkçı'yla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 25 kişi daha tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

19 Ekim'de aynı soruşturma kapsamında 20 kişi tanık olarak ifade vermişti.

Kaşıkçı'yla ilgili olarak dün ve bugün Suudi makamlarından itiraflar peş peşe gelmiş ve Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldüğü açıklanmıştı. Kaşıkçı'nın cesedini bulmaya yönelik çalışmalar devam ediyor. 

ifade , cemal kaşıkçı , soruşturma , tanık
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM