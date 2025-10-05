Cenaze evinde silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var

  1. Anasayfa
Tekirdağ'ın ’ın Çorlu ilçesinde, cenaze evinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Olay ilçenin Hıdırağa Mahallesi Çiçek Caddesi’ndeki bir evde meydana geldi.

A.B.’nin kız kardeşinin cenazesi için İstanbul’dan ilçeye geldiğini duyan husumetlisi A.E., yeğeni O.E. ile birlikte cenaze evine gitti. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada, vücutlarına kurşun isabet eden A.E. ve O.E. ile A.B. ve O.T., kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, A.E. ile yeğeni O.E.’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı A.B. ve O.T., ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

