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Cenk Tosun, Zehra Güneş ve Vargas ile buluştu

Cenk Tosun, Zehra Güneş ve Vargas ile buluştu
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Filenin Sultanları'ndan Vargas ve Zehra Güneş büyük başarılarının ardından Türkiye'ye döndü. İki başarılı voleybolcu, futbolcu Cenk Tosun ile bir araya gelince sosyal medyada yorum yağdı.

2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı tarihi bir zafere imza attı. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın tarihi zaferi tüm Türkiye'de coşkuyla kutlandı.

Takımın yıldızlarından Zehra Güneş ve Melissa Vargas farklı organizasyonlarda görüntülendi. Bunlardan birinde ise başarılı voleybolcular ünlü futbolcu Cenk Tosun ile bir araya geldi.

Cenk Tosun, Zehra Güneş ve Melissa Vargas ile pozunu paylaşınca sosyal medya yıkıldı. Tosun'un paylaşımını görenler "3 büyükler", "Efsane üçlü", "Bakınca gurur hissettiren üçlü" yorumlarında bulundu.

Cenk Tosun, Zehra Güneş ve Vargas ile buluştu - Resim : 1

Etiketler Cenk Tosun Zehra Güneş Vargas
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