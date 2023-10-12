Cep telefonları ile ilgili yeni düzenleme Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmeliğe göre, kesintisiz sinyal alınmayan telefonların kapatılması yedi yıldan bir yıla düşürüldü.

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandı. Yönetmeliğe göre daha önce yedi yıl boyunca kesintisiz kullanılmayan telefonların kapatılması bir yıl şeklinde değiştirildi.

Son sinyal tarihinden itibaren bir yıl boyunca kesintisiz kullanılmayan telefonlar IMEI havuzundan çıkarılacak.

BAŞVURULAR E-DEVLETTEN

Son sinyal alınmasından itibaren kesintisiz bir yıl süreyle elektronik kimlik bilgisi siyah listeye alınan cihazın yeniden kayıtlı hale getirilebilmesi için başvurular cihazın son kullanıcısı tarafından e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Başvuru kurum tarafından yapılan kontrollerden geçtikten sonra cihaza ait IMEI numarası tekrar kayıtlı hale getirilerek beyaz listeye alınacak.

Kullanılmadığı için siyah listeye alınan cihazın son kullanıcı tespitiyle uyuşmaması halinde cihazın IMEI numarasının tekrar kayıtlı hale getirilmesi talebi cihazın ithalatçısı veya imalatçısı aracılığıyla MCKS üzerinden yapılacak.

Değişen yönetmelik 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecek.