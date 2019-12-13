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CEREN ÖZDEMİR'İN KATİLİ İÇİN İSTENEN CEZA BELLİ OLDU
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  3. 13 Aralık 2019 14:34

Ceren Özdemir'in katili için istenen ceza belli oldu

Ordu'da, 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i evinin önünde katleden Özgür A. hakkında bir kez ağırlaştırılmış iki kez de müebbet hapis istendi.

Ceren Özdemir'in katili için istenen ceza belli oldu
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Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları 3. Sınıf Öğrencisi Ceren Özdemir'i (20) evinin önünde bıçaklayarak öldüren, kendisini gözaltına alan iki polis memurunu da bıçakla yaralayan Özgür A. hakkında Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Canavarca Hisle Kasten Öldürme” ve “Kişiyi Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Öldürmeye Teşebbüs (iki kez)” suçlarından Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne iki ayrı iddianame ile kamu davaları açıldı.

İddianamede sanık için bir kez ağırlaştırılmış, iki kez de müebbet hapis cezası istendi.

Ayrıca Özgür A. hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 62. maddesi uyarınca ceza indirimi uygulanmaması talep edildi.

 

 

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ceren özdemir katil
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