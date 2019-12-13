Ceren Özdemir'in katili için istenen ceza belli oldu

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları 3. Sınıf Öğrencisi Ceren Özdemir'i (20) evinin önünde bıçaklayarak öldüren, kendisini gözaltına alan iki polis memurunu da bıçakla yaralayan Özgür A. hakkında Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Canavarca Hisle Kasten Öldürme” ve “Kişiyi Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Öldürmeye Teşebbüs (iki kez)” suçlarından Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne iki ayrı iddianame ile kamu davaları açıldı.



İddianamede sanık için bir kez ağırlaştırılmış, iki kez de müebbet hapis cezası istendi.

Ayrıca Özgür A. hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 62. maddesi uyarınca ceza indirimi uygulanmaması talep edildi.