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  3. 29 Kasım 2018 09:26

Ceza kesilince çığlık atan öğretmenden haber var

İstanbul Fatih'te ehliyetsiz araç kullanırken yakaldığı gerekçesiyle ceza kesilince çığlık atan kadın öğretmenle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

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İstanbul Fatih'te aracını ehliyetsiz kullanan Özlem A., trafik denetleme ve şube müdürlüğüne bağlı ekiplerinin uygulamasına takıldı. Aracı trafikten men edilen kadın sinir krizi geçirdi.

Olay, 1 kasım perşembe günü İstanbul Fatih Balat sahilinde yaşandı. Üniversitede öğretim görevlisi olduğu iddia edilen kadın sürücü Özlem A., Trafik Denetleme ve Şube müdürlüğüne ekiplerin uygulamasına takıldı. Uygulamada, öğretmen olduğu iddia edilen Özlem A.'nın aracını ehliyetsiz kullandığı belirlendi. Ekiplerce yapılan işlemlerin ardından aracın trafikten men edileceğini ve cezai yaptırım uygulanacağını öğrenen Özlem A., sinir krizi geçirdi. Özlem A.'nın verdiği tepki çevredeki vatandaşlar ve polis ekipleri tarafından şaşkınlıkla izlendi.

Sinir krizi geçiren kadın önce polis ekipleri, ardından çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı. O anlar ise saniye saniye kaydedildi.

NEDEN ÇıĞLIK ATTI? ÖĞRENCİSİ PAYLAŞTI

Çığlık attığı videonun dün sosyal medyada gündem olmasının ardından, Özlem A.'nın öğrencisi olduğunu belirten bir Eksisözlük kullanıcısı, kendisi ile olayın ardından görüştüğünü ifade ederek yaşananlarla ilgili Özlem A.'ya ait olduğunu iddia etti açıklamayı paylaştı. Paylaşımda özetle şu ifadeler yer aldı:

'EHLİYETİM OLDUĞU HALDE...'
"Üniversitede gerçekleşen önemli bir toplantıya yetişmek üzere aracımı sürüyordum. Bu esnada trafik polisi durmamı istedi. Ehliyet ve ruhsatı kendilerine verdiğimde ehliyetimin kırık olduğunu öne sürerek bu ehliyeti kabul etmeyeceklerini bildirdiler. Kendilerine ehliyetimin olduğunu ve ehliyetsiz araba kullanmaktan ceza veremeyeceklerini söyledim, önemli bir toplantıya yetişmek durumunda olduğumu belirttim. Kendileri bana herhangi bir şey söylemeden uzun bir süre beklettiler... Ehliyetim olmasına rağmen ehliyetsiz araba kullanmaktan ceza kesti..."

Paylaşımda, Özlem A.'nın olayın kaydedildiğini görünce sinir krizi geçirdiği ve yaklaşık 1 ay sonra sosyal medyada yayınlanan görüntülerle ilgili olarak, 'Hukuki sürecin takipçisi olacağım' dediği iddia edildi.

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