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  3. 20 Kasım 2018 11:16

Cezaevlerinde kaç kişi var ? Bakan açıkladı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklu sayısını açıkladı.

Cezaevlerinde kaç kişi var ? Bakan açıkladı
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığın bütçe görüşmelerinde konuştu.

Bakan Gül'ün açıklamalarından satır başları şöyle:

''Cezaevlerinde 260 bin 144 kişi bulunmaktadır. Bunların 202 bin 434'ü hükümlü, 57 bin 710'u ise tutukludur. FETÖ ile mücadele aynı zamanda Türk yargısının bir bağımsızlık ve saygınlık mücadelesidir. Bu mücadeleyi yargının saygınlığını yükselterek, toplumun adalet inancını yine yücelterek sürdüreceğiz.

Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması uygulamasına ilişkin çalışmamızı tamamladık. Düzenleme yapıldığında bu konu icra müdürlüklerinin görevi olmaktan çıkartılacak, vatandaşlar bu işlemlerden dolayı harç ve teslim gideri ödemeyecek. Darbe suçundan 289 dava açılmıştır. Bu davalardan 220'si karara çıkmış, 69 davada ise yargılamalar devam etmektedir."

AA

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